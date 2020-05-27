Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kayseri'nin işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

27.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:58
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kayseri'nin işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi, NATO Caddesi, Talas Anayurt başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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