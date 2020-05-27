Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Karabük ve ilçelerinde işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

27.05.2020 02:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:50
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Karabük ve ilçelerinde işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktaları ile ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.
Vatandaşlar açılan akaryakıt istasyonlarına geldi, marketlerinden alışveriş yaptı.
Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde insan ve araç trafiği yaşandı.
Polis ekipleri, yoğunluk yaşanabilecek alanlarda önlem aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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