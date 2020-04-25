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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Havza sakin

Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:16
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Havza sakin
Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi.
Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ise geceleri Yeni Mahalle ve Sondaj mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yapılırken gündüz ise rutin temizlik çalışmalarına devam edildi.
Kısıtlamanın üçüncü gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 12 talep karşılandı.
Türk Kızılay Havza temsilciliğince 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtımına devam edildi.
Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile gönüllüler tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ramazan ayının ikinci gününde 300 pide dağıtıldı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma kısıtlamasında Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, "Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Havza, Güncel , Haber
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