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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Havza sakin

Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Havza sakin
03.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:50
Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından ise çalışmalara ara verilmeden devam edildi.
Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında Kazımpaşa Caddesi ve pazar yerlerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.
Kısıtlamanın üçüncü gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 18 talep karşılandı. Böylelikle Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 43 talep karşılanmış oldu.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Havza, Güncel, Haber

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