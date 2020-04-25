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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir sessizleşti

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir sessizleştiİZMİR, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde boş kaldı.

25.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:12
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir sessizleşti
İZMİR, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde boş kaldı. Sessizleşen kentte, polis ekipleri vatandaşların dışarıya çıkmaması için tedbirleri sıklaştırarak, özel çalışma belgesi olmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir'in sokakları ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin pek çok yerine kontrol noktaları oluşturdu. Tedbirleri sıkı tutan ekipler, vatandaşların dışarıya çıkmaması için önlemler aldı. Uygulama noktalarında nöbet tutan polisler, özel çalışma belgesi olmayan kişileri uyararak, evlerine dönmelerini söyledi. Kentin pek çok yerinde, belediye ekipleri kısıtlama sürecinde boş kalan caddelere asfaltlama çalışmaları yaparak, kentteki yoğunluktan yarım kalan çalışmaları tamamladı.
MEYDANLAR SESSİZLEŞTİ
Kentin en kalabalık noktalarından olan Konak Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'ndaki kalabalık görüntü, yerini sessizliğe bıraktı. Kısa bir süre önce polis bariyerleriyle kapatılan ve vatandaşların girişinin engellendiği Karşıyaka Çarşı'da da tedbirler devam ettirildi. Karşıyaka'nın simgesel taraftarı Mustafa Baykara'nın heykelindeki yüzüne maske takılması da çarşı girişinde dikkat çeken görüntülerden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir sessizleşti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, Polis, İzmir, Güncel , Haber
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