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Sokağa çıkma yasağı 40 binden fazla haberle konuşuldu

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken, önlem kapsamında 10 Nisan 00.00 itibarıyla 48 saat boyunca Zonguldak dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:31
Sokağa çıkma yasağı 40 binden fazla haberle konuşuldu
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken, önlem kapsamında 10 Nisan 00.00 itibarıyla 48 saat boyunca Zonguldak dahil olmak üzere Türkiye 'deki tüm büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sadece 3 günde 40 binden fazla habere konu oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press, sokağa çıkma yasağının medya karnesini çıkardı. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Nisan'dan bugüne kadar sokağa çıkma yasağı hakkında yazılı basın, televizyon kanalları ve web sitelerine 40 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Yayın grupları incelendiğinde konunun yerel ve ulusal olmak üzere tüm medyada yer aldığı saptanırken, haber başlıkları incelendiğinde özellikle belediyelerin bu süreçte halkın ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik yaptığı açıklamalarla konuşulduğu görüldü. Yasağın açıklanmasının ardından sokaklara akın eden vatandaşlar, bu süreçte hizmete kesintisiz devam eden fırıncıların kapı kapı ekmek dağıtması ve buna yine belediyelerin destek olması konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
İŞTE EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELER
Türkiye'de Covid-19 salgınının başlamasıyla gündem tamamen yerini salgına bırakırken ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kağıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna olarak başlamıştı fakat gün geçtikçe entübe, vaka, evdekal, sokağa çıkma, ekmek gibi kelimelerin eklendiği saptandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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