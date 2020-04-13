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Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

10 Nisan Cuma günü saat 24.00 itibariyle 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğin merak ederken Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi soruları yanıtlarını araştırmaya başladı.

13.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:51
Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağı hakkında vatandaşlar sokağa çıkma yasağı bitti mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağıyla birlikte kapalı kalan bakkallar ve marketler açıldı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağa 10 Nisan Cuma günü 24.00'te başladı. Sokağa çıkma yasağı 13 Nisan Pazartesi (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece) 00.01'de son buldu.

HER HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının her hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak resmi makamlardan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

BAKKALLAR MARKETLER AÇILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı bitti ve bakkallar marketler yasak öncesindeki çalışma saatlerine döndü.

Etiketler: Gündem, Güncel
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