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Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı

Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının tamamlanmasının ardından Bursalılar trafiğe çıktı.

13.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:46
Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı
BURSA - Hafta sonu tüm Türkiye 'de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının tamamlanmasının ardından Bursalılar trafiğe çıktı. Acemler Kavşağı, İzmir yolu gidiş ve geliş yönü ile Mudanya yolu üzerindeki trafik havadan görüntülendi.
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ülke genelinde çalışanların mesaileri de başladı. Vak'a sayısının en çok olduğu il sıralamasında 5. sırada yer alan Bursa'da vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü. Acemler kavşağı şehir merkezine geliş yönü ile İzmir ve Mudanya istikametinden şehir merkezine geliş ve gidiş güzergahlarındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Aynı yoğunluğun akşam saatlerinde de yaşanması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Bursa, Genel
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