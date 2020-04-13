Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı bitti vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı son buldu.

13.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:56
Sokağa çıkma yasağı bitti vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı son buldu. Yasağın bitmesiyle birlikte İzmir 'de yaşayan çok sayıda vatandaş benzin istasyonlarına akın etti.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı sona erdi. İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş yasağın bitmesinin ardından trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Sokağa çıkan vatandaşların önceliği ise benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonlarına vatandaşlar adeta akın etti. Vatandaşlar, araçlarının depolarını doldurmak için benzin istasyonu içerisinde ve dışarısında onlarca araçlık kuyruklar oluştururken, istasyon içerisinde bulunan marketten ise alışveriş yapmak için ayrı bir sıra oluşturdular. İzmir'deki hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü Haberler
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokağa çıkma yasağı bitti vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:56: Sokağa çıkma yasağı bitti vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti - Haberler 01:56: Perinçek: "Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır" - Haberler 01:39: Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri böyle görüntülendi - Haberler 01:34: Sokağa çıkma yasağının ardından İzmir polisi denetimlerine devam etti - Haberler 01:31: Yasak sona erdi, vatandaşlar benzin istasyonu marketine gitti - Haberler 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz