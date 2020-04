Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdıİZMİR - İzmir 'in Konak ilçesinde bir telefon tamir dükkanında yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlığı yapan şahsın, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki bir çocuk olması ise dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde Üçyol semtinde bulunan bir telefon tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre işyerine müşteri kılığında giren 16 yaşındaki B.Y. isimli çocuk, telefonunu tamir ettirmek istediğini söyledi. Bu esnada iş yerine emaneten bakan şahsı oyalayan B.Y., camekanda bulunan telefonu alarak cebine atarak iş yerinden uzaklaştı. İşyerine geldikten sonra müşterisinin tamir etmek için bıraktığı telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Mustafa Kaya, güvenlik kameraları görüntülerini inceledikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.Güvenlik kamerası olay anını kaydettiOlaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde 16 yaşındaki B.Y.'nin telefonu almak için çabaladığı, telefonu çaldığı ve ardından iş yerinden uzaklaştığı görüldü.Çevredeki telefonculara satmak istemişDükkandaki camekandan telefonu çalarak uzaklaşan çocuğun çevrede bulunan işyerlerine telefonu satmak istediği iddia edildi. Mağaza sahibinin hırsızlığı fark etmesinden sonra incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak B.Y.'yi tespit eden polis ekiplerinin, şahsın telefonu başka bir dükkana satmak isterken yakaladığı öğrenildi."Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim"Olay hakkında açıklama yapan iş yeri sahibi Mustafa Kaya, "Dün öğle saatlerinde bir müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefonun parçasını almak için arkadaşımın dükkanına gittim. Eniştem buradaydı. Şahıs o esnada gelmiş, çekmeceyi açıp, eniştemi de oyalayarak telefonu alıp gitmiş. Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım ve polise bildirdim. Polislerimiz de şahsı tespit ederek kısa sürede yakaladı. Bin 500 lira değerinde bir telefondu ve telefon da bizim değil, müşterinin telefonuydu. Müşterimize de mahcup olduk. Tamir için getirmişti bize telefonu. Onunla da biraz tartıştık bu yüzden" diye konuştu.