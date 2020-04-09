Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı İzmir'in Konak ilçesinde bir telefon tamir dükkanında yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:00
Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
İZMİR - İzmir 'in Konak ilçesinde bir telefon tamir dükkanında yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlığı yapan şahsın, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki bir çocuk olması ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde Üçyol semtinde bulunan bir telefon tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre işyerine müşteri kılığında giren 16 yaşındaki B.Y. isimli çocuk, telefonunu tamir ettirmek istediğini söyledi. Bu esnada iş yerine emaneten bakan şahsı oyalayan B.Y., camekanda bulunan telefonu alarak cebine atarak iş yerinden uzaklaştı. İşyerine geldikten sonra müşterisinin tamir etmek için bıraktığı telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Mustafa Kaya, güvenlik kameraları görüntülerini inceledikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası olay anını kaydetti
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde 16 yaşındaki B.Y.'nin telefonu almak için çabaladığı, telefonu çaldığı ve ardından iş yerinden uzaklaştığı görüldü.
Çevredeki telefonculara satmak istemiş
Dükkandaki camekandan telefonu çalarak uzaklaşan çocuğun çevrede bulunan işyerlerine telefonu satmak istediği iddia edildi. Mağaza sahibinin hırsızlığı fark etmesinden sonra incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak B.Y.'yi tespit eden polis ekiplerinin, şahsın telefonu başka bir dükkana satmak isterken yakaladığı öğrenildi.
"Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim"
Olay hakkında açıklama yapan iş yeri sahibi Mustafa Kaya, "Dün öğle saatlerinde bir müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefonun parçasını almak için arkadaşımın dükkanına gittim. Eniştem buradaydı. Şahıs o esnada gelmiş, çekmeceyi açıp, eniştemi de oyalayarak telefonu alıp gitmiş. Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım ve polise bildirdim. Polislerimiz de şahsı tespit ederek kısa sürede yakaladı. Bin 500 lira değerinde bir telefondu ve telefon da bizim değil, müşterinin telefonuydu. Müşterimize de mahcup olduk. Tamir için getirmişti bize telefonu. Onunla da biraz tartıştık bu yüzden" diye konuştu. Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Konak, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Haberler
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki şahıs telefon çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:12: Van'da bir kişi koronadan hayatını kaybedince mahalle karantinaya alındı - Haberler 20:07: Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler 20:04: Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı - Haberler 20:02: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı