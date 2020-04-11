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- Sokağa çıkma yasağı devreye girdi, meydanlar boşaldı

- Sokağa çıkma yasağı devreye girdi, meydanlar boşaldı Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından alışveriş çılgınlığı oluşturan vatandaşlar yasağın devreye girmesiyle evlerine çekildi.

11.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:14
- Sokağa çıkma yasağı devreye girdi, meydanlar boşaldı
GAZİANTEP - Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından alışveriş çılgınlığı oluşturan vatandaşlar yasağın devreye girmesiyle evlerine çekildi.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından alışveriş çılgınlığı oluşturan vatandaşlar yasağın devreye girmesiyle evlerine çekildi.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin duyurulması ile İslahiye merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. İlçede bulunan tüm camilerden "Bu gece saat sıfır sıfır itibari ile pazar gecesi sıfır sıfıra kadar herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasaklanmıştır şuan itibari ile kimse sokakta bulunmasın herkes evine çekilsin yasağa uymayanlara jandarma ve emniyet tarafından cezai işlem uygulanacaktır yüce rabbimiz vatanımızı milletimizi ve bütün insanlığı her türlü tehlikeden muhafaza eylesin" anonsu yapıldı.
Yasağın ve anonsların ardından boşalan cadde ve sokaklar bekçilerin düdük sesleri ile yankılandı. - Sokağa çıkma yasağı devreye girdi, meydanlar boşaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, 3. Sayfa
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