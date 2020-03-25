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Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi Bakan Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 24'te katıldığı programda gündeme ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

25.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34
Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi Bakan Açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 24'te katıldığı programda gündeme ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklama Yaptı

Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elimizde sokağa çıkma yasağından önce önereceğimiz tedbirler var. Safha safha gitmek istiyoruz, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Bu süreç dinamik bir süreç, şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaş en üst düzeyde uyuyor, sokağa çıkma yasağından önce önerebileceğimiz tedbirler var. Ama süreç hızlı yayılıp başka noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.

Şu ana kadar 15 bin 135 karantina altında insanımız söz konusu, bunlar arasında yurt dışından gelenler de var. Karantinada bir başka ülkenin büyükelçisi de var, eğitim gören kaymakam adayları da var. 14 günlük karantinayı evde geçirmesi gerekenler buna uymuyorsa, bunları takip ediyoruz ve yurtlara ve karantina bölgesine alıyoruz."

24 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1.872'ye yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler: Süleyman Soylu, Koronavirüs, TV, Teknoloji

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