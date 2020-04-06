Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla 60 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla da 20 yaş altındaki gençlerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı. Giriş - çıkışı kapalı olan şehirler hangileri? Sokağa çıkma yasağına yayımlanan son genelgeyle istisnalar getirildi.
Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca'nın değerlendirmeleri, İçişleri Bakanlığının kararıyla 65 yaş üstü olan sokağa çıkma yasağı 60 yaş sınırına indirildi. Hemen ardından coronavirüs vakalarının artması ile 1 Ocak ve 2000 üstü doğumlu olanların da sokağa çıkmaları kısıtlandı. Türkiye sokağa çıkma yasağı...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Nisan günü yaptığı açıklamalara göre koronavirüs salgınının önüne geçmek maksadıyla 60 yaş ve üstünün yanı sıra 1 Ocak 2000 doğumlular ve üstü yaş grubunun da sokağa çıkmaları yasaklandı. Buna göre 60 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması durumunda cezai işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağını uygulamayanlara 392 lira para cezası kesilecek. Diğer yandan Türkiye geneli sokağa çıkma yasağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI
İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında "Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar" başlık ek genelge yayımlandı. 81 ile gönderilen geneldede yer alan istisnalar şöyle:
* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
* Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
* Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.
* Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.
GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAPALI OLDUĞU ŞEHİRLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının kısıtlandığını duyurmasının yanı sıra ayrıca 30 büyükşehir ile Zonguldak illerine de araç giriş çıkışları yasaklandı. Araç giriş-çıkışı kısıtlanan iller şöyle:
Zonguldak - Zonguldak Belediyesi
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi