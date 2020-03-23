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Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı yayınlaması sonrası sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor ve kronik hastalıklar neler gibi soruların yanıtları araştırıldı.

23.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:53
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. " denildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinde kronik hastalıkların neler oluğunu ve detaylarını belirtti.

KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile

bağışıklık sistemi düşük

kronik akciğer hastalığı

astım

KOAH

kalp/damar hastalığı

böbrek

hipertansiyon

karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların

22 Mart 2020 tarihinden itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklandı.

Etiketler : Gündem, Sağlık, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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