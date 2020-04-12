Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı hırsızları durduramadı

Bursa'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının meyve ve sebze yüklü aracından un, sirke ve bulgurları çalıp kayıplara karıştı.

12.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:14
Sokağa çıkma yasağı hırsızları durduramadı
Bursa 'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının meyve ve sebze yüklü aracından un, sirke ve bulgurları çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Osmangazi 'ye bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını fırsat bilen 2 hırsız, Sedef Sokak üzerinde bir pazarcıya ait olduğu öğrenilen kamyonete hırsızlık yapmak için girdi. Sebze ve meyve gibi pazar eşyalarının bulunduğu kamyonetten un, sirke ve bulgur paketlerini çalan hırsızlar, mahallelinin fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, pazar kamyonetinde incelemelerde bulunduktan sonra 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızları balkonda otururken fark ettiğini söyleyen bir mahalleli, "Biz evin balkonunda otururken kamyonete 2 kişinin girdiğini fark ettik. Bizi fark ettiklerinde hemen uzaklaşmaya çalıştılar. Daha sonra polise haber verdik. Arabadan un, sirke ve bulgur gibi ufak tefek eşyalar çalmışlar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokağa çıkma yasağı hırsızları durduramadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:57: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı - Haberler 18:52: Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler 18:47: Samsun'da sağlıkçı aileye moral notları - Haberler 18:46: İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü - Haberler 18:37: Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 18:28: İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu