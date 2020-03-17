'Sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt
İletişim Başkanı Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
İletişim Başkanı Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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