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Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Münih hayalet şehre döndü

Almanya'nın Münih kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından şehir hayalet kente döndü.

21.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:55
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Münih hayalet şehre döndü
Almanya 'nın Münih kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından şehir hayalet kente döndü.

Tüm dünyada yayılan korona virüsü salgını nedeni ile birçok ülke salgını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece itibariyle 2 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak Münih'i hayalet şehir haline getirdi. Münih, yıllık 10 milyonun üzerinde turisti ağırlayan ve 1.5 milyon kişinin ikamet ettiği büyük bir şehir konumunda bulunuyor. Münih, korona virüsünün ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde yayılmasının ardından getirilen sokağa çıkma yasağı ile şehirde hayat durma noktasına geldi. Münihliler, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Münih polisi, boş sokaklarda devriye atarak sokağa çıkma yasağını fırsat bilip hırsızlık yapanlara karşı önlemlerini arttırdı. Almanya'da toplam korona virüs vakası 21 bin 682'ye, hayatını kaybedenler ise 75 kişiye ulaştı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Etiketler : Almanya, Münih, Güncel

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