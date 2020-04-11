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Sokağa çıkma yasağı ile Bebek sahil ve çevresi boş kaldı

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü.

11.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:15
Sokağa çıkma yasağı ile Bebek sahil ve çevresi boş kaldı
İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle (Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Normal zamanlarda sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak isteyenlerin merkezi olan Bebek sahilinde vatandaşlar yasağa uyarak sahili boş bıraktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Bebek sahil drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Bebek, Güncel
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