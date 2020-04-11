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Sokağa çıkma yasağı ile Bebek Sahili ve çevresi boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı ile Bebek Sahili ve çevresi boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek Sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü.

11.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:47
Sokağa çıkma yasağı ile Bebek Sahili ve çevresi boş kaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek Sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle (Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftasonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul 'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Normal zamanlarda sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak isteyenlerin merkezi olan Bebek Sahili'nde vatandaşlar yasağa uyarak sahili boş bıraktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Bebek sahil drone ile havadan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı ile Bebek Sahili ve çevresi boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Bebek, Genel
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