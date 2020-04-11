Sokağa çıkma yasağı ile Kadıköy'de boşalan meydanlar görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı ile Kadıköy'de boşalan meydanlar görüntülendi İçişleri Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
11.04.2020 02:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:01
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Saat 00.00 itibariyle Kadıköy sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklar havadan görüntülendi İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftasonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle Kadıköy sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kadıköy, Genel