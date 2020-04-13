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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI, ESENYURT'TA MARKETLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

13.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:41
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI, ESENYURT'TA MARKETLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından bugün marketlerde yoğunluk yaşandı. Esenyurt 'ta market çalışanları, vatandaşları meyve ile sebzelere eldivenle dokunmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde sık sık uyardı. Marketlerin içerisine belirlenen sayıda müşteri alınmasından dolayı ise kapılarda kuyruk oluştuğu görüldü.

Sabah erken saatlerde markete giden Kasım Öztürk, "Sokağa çıkma yasağını sakin karşılamak gerektiğini, evden çıkmamak gerektiğini, tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum" derken, bebeği olduğu için erkenden markete geldiğini belirten Sennur Çelen, "Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalandık, bebeğim var o uyuyorken erkenden çıkıp alışverişimi yapmak istedim. Tabii ki malum hafta sonu girdi araya, zaten ihtiyacımız olanı kadarını alıyoruz. Ekmeğimi evde yapan biriyim, ihtiyacımız olanı kadar bebeğimiz günlük meyvesi ya da hafta başında alıp hafta sonuna kadar yiyebileceğimiz kadar erzak alıyorum" dedi.

Alışverişe motosikletiyle gelen Mustafa Durmaz ise gündelik alışverişini yaptığını belirterek "Sokağa çıkma yasağından etkilenmedik, Cuma günü millet kendisini dışarı attı sanki devamlı sokağa çıkma yasağı olacakmış gibi millet saldırdı. Aslında hiç öyle bir şeye gerek yoktu. İki günde insanlar ölmezdi, herkesin evinde her şeyi vardı. Milletimiz saldı kendisini çarşıya " diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Güncel
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