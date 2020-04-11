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Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü

Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.

11.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:34
Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü
GAZİANTEP - Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.
Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Gaziantep 'te yaşayanlar yayan ve araçarla dışarıya çıkarak, fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kararın açıklanmasının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe neden olurken, fırın, market istsyonların önünde kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan bazı market ve fırınlar sosyal medyadan gece boyunca açık olduklarnı duyurdu. Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Genel
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