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(SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Ozan URAL-Uğur SAMET AVCI-Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Burçak BOZKUŞ-Olgucan KALKAN-Ali ABLAY-Alper ÇAY / İSTANBUL DHABu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan...

11.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:37
(SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Ozan URAL-Uğur SAMET AVCI-Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Burçak BOZKUŞ-Olgucan KALKAN-Ali ABLAY-Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Kasımpaşa'da polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafe koyun. Yarın bütün fırınlar açık kalacak, kimse aç kalmayacak. Yarın fırınlar, marketler açık, ihtiyaçlarınızı yarın giderebilirsiniz. Şu an burada kalabalık yapmaya gerek yok" şeklindeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kuyruklarda beklemeye devam etti.

Silivri'de Mimarsinan Mahallesinde bulunan fırıncıdan ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kuyrukta bekleyenlere sık sık sosyal mesafeyi korumaları için uyarıda bulundu. Piri Mehmet Paşa Mahallesindeki bakkallarda ise vatandaşlar ihtiyaçları almak için yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise, sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi. İstanbul'un bütün ilçelerinde benzer görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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