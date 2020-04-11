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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hangi işyerleri açık? Sokağa çıkma yasağı genelgesi

Sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan günü yayımladığı genelge ile yürürlüğe kondu. Buna göre 30 Büyükşehir ile Zonguldak illerinde 12 Nisan gününe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta daha önce alınan kararla araç giriş çıkışları kısıtlanmıştı. Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler?

11.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:06
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hangi işyerleri açık? Sokağa çıkma yasağı genelgesi

Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı istisnai durumların dışında 30 Büyükşehir ve Zongultak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 10 Nisan saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitaecek? Vatandaşlar marketler ve bakkallar açık mı, fırınlar açık mı sorularını aratıyor. İçişleri Bakanlığı hangi iş yerlerinin açık olacağını da yayımlanan genelge ile duyurdu. İşte, sokağa çıkma yasağı ayrıntıları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınının önüne geçme, yayılımını durdurma amacıyla yeni tedbirler alındı. Buna göre İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarını 15 gün süreyle geçici olarak yasaklamıştı. Hemen ardından coornavirüs vaka ve ölüm oranalrındaki artışlar göz önünde bulundurularak 10 Nisan 2020 tarihi saat 24:00'den 12 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 arasında belirtilen istisnalar dışında Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulamaya kondu. Buna göre Pazar günü saat 24.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı bitmiş oluyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller şöyle: Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

AÇIK OLACAK İŞYERLERİ

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)üretiminin yapıldığı işyerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Gündem, Yaşam, Güncel
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