Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca 31 il için başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır'ın tarihi mekanları boş kaldı.

12.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:14
Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığınca 31 il için başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır 'ın tarihi mekanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Diyarbakır hayalet kente bürünürken turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar da boş kaldı. Kentin geçmişinin yüzü haline gelen Hz. Süleyman Cami, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, On Gözlü Köprü, Zerzevan Kalesi ziyaretçisiz kalırken, güvenlik güçleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri gerektiğini bildirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:40: İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin... - Haber 17:40: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den, Gantz'ın koalisyonu kurmak için ek süre talebine ret - Haber 17:40: Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber