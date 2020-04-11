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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:41
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul 'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü.

Boş kalan Kadıköy Meydanı ise drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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