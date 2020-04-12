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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE EMİNÖNÜ MEYDANI KUŞLARA KALDI

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Eminönü Meydanı kuşlara kaldı.

12.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:23
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE EMİNÖNÜ MEYDANI KUŞLARA KALDI

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Eminönü Meydanı kuşlara kaldı. Akşamüstü meydana gelen iki kişi kuşlara yem verdi.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL,

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Eminönü'nde sessizlik hakim. Güvenlik güçleri ve temizlik görevlileri dışında kimsenin bulunmadığı Eminönü Meydanı, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası kuşlara kaldı. Çok sayıda kuşun aynı anda kanat çırpması görsel şölen oluşturdu.

İKİ KİŞİ KUŞLARA YEM VERDİ

Tüm Yardımlaşma Derneği üyesi iki kişi ise akşamüstü Eminönü Meydanına gelerek kuşlara yem verdi. Kuşlara yem veren Dilek Başyeşil, "Tüm Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Bugün sokağa çıkanlardan sayılı insanlardan biri de biziz. Aldığımız izin dolayısıyla dışarıdayız. Kuşları besleyerek devam ediyoruz. Az önce yemek dağıtımı yaptık. Hem insanları hem hayvanları yalnız bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eminönü Meydanı, Eminönü, Güncel
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