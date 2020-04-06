Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Covid-19' kutu oyunu

Sokağa çıkma yasağının ardından evden çıkamayan çocuklar için Çekmeköy Belediyesi tarafından korona virüsten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırlandı.

06.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:02
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Covid-19' kutu oyunu
Sokağa çıkma yasağının ardından evden çıkamayan çocuklar için Çekmeköy Belediyesi tarafından korona virüsten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırlandı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunda çocuklar buldukları aşıyı, Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırmaya çalışıyor. Oyun aileler ve çocuklar tarafından çok beğenildi.

Çekmeköy Çocuk dergisi ile dört yıldır her çocuğa ulaşan Çekmeköy Belediyesi, bu dönemde de onlar için bir kutu oyunu hazırladı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunlar, içinde kitap ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 'Evde Hayat Var Çantaları'nın içinde evlere gönderiliyor. Senden Korkmuyorum Covid-19' oyununu çocuklar aileleri ile evlerinde oynayarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de virüs hakkında bilgi sahibi oluyor. Çekmeköy Belediyesi ekipleri kutu oyunları ailelere dağıtmaya başladı.

Evinde çocukları ile birlikte oyunu oynayan Gökay Şimşek, "Bu virüs çıktığından beri evden çıkamıyoruz. İnsanların da çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kaldığımız zaman zarfında tabii bir can sıkıntısı oluyor. Ama sağ olsun Çekmeköy Belediyesi ücretsiz olarak bizlere bu oyunu yolladı. Oyunun ismi 'Covid-19 Senden Korkmuyorum.' Bu oyunu oynadıktan sonra neşelenmeyi başladık. Hem de bilgilendik. Hem eğlenerek hem de bilgilendirme şu şekilde oluyor; oyunda kartlar var. Kartlarda bilgiler yazıyor. Mesela virüsün c vitamini sevmediğini hem benim çocuklarıma hem de bize öğretmiş oluyor" dedi.

Oyunu sevdiğini söyleyen Elif Naz Şimşek ise, "Bugün Çekmeköy Belediyesi'nin dağıttığı oyun oynuyorum. Çok güzel bilgilendirici, eğitici şeyler öğretiyorlar. Bunun için Çekmeköy Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Poyraz'a teşekkür ederim. Kartlarda belirttiği gibi virüsler c vitamini sevmiyorlar. Düzenli olarak beslenmemiz ve erken uyumamız gibi şeyler söylüyor. Güzel bilgiler teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Oyun nasıl oynanıyor

'Senden Korkmuyorum Covid-19' ismini taşıyan oyunda çocuklara korona virüs'ten korunma, genel hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme anlatılıyor. Virüsün aşısını bulan çocukların aşıyı Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirmesinin amaçlandığı oyun, piyonlar ve talimat kartları ile oynanıyor. En az 2, en fazla 4 kişi ile oynanan oyunda 66 adet talimat kartı bulunuyor. Şehir krokisine benzeyen kağıt bir platform üzerinde, sırayla çekilen talimat kartlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışan çocukların önlerine engeller çıkıyor. Virüsle karşılaşan çocuklar ellerinde sabun kartı varsa virüsten kurtuluyor, yoksa üç adım geri gidiyorlar. Engeller bununla da kalmıyor. Sağlıklı yaşam kurallarına uyulmadığını bildiren kartları çeken çocuklar başlangıç noktasına geri dönüyor. Talimat kartlarında sebze yemenin önemi, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, temizlik kuralları gibi önemli bilgiler de çocuklara öğretiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çekmeköy, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Covid-19' kutu oyunu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: 43 yaşındaki belediye çalışana korona virüse yenik düştü - Haber 14:12: 2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü - Haber 14:12: Kremlin Sözcüsü Peskov: "OPEC toplantısı 9 Nisan'a ertelendi" - Haber 14:10: Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş Açıklaması - Haber 14:10: Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler