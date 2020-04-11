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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fethiye sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fethiye sessizliğe büründü Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesi adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:13
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fethiye sessizliğe büründü
MUĞLA - Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Muğla 'nın Fethiye ilçesi adeta sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklar ve parklar havadan görüntülendi.
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Fethiye'de yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.
Normal şartlarda çok yoğun bir yaya ev araç trafiğinin olduğu Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, sahil bandı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü.
Boş kalan Fethiye drone ile görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fethiye sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Fethiye, Muğla, Genel
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