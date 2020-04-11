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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:53
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca dün gece, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Saat 00.00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul 'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Kadıköy Meydanı da bomboş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı adeta sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin de sokaklarda bulunduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, İstanbul, Güncel
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