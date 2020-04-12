Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Beyşehir havadan görüntülendi

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde de meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, Beyşehir Gölü kıyıları boş kaldı.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:52
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Beyşehir havadan görüntülendi

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya 'nın Beyşehir ilçesinde de meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, Beyşehir Gölü kıyıları boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, kent merkezi drone çekimleriyle havadan da görüntülendi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, sokağa çıkma yasağında havadan görüntülenen Beyşehir için, "Senin her halin ayrı güzel canım Beyşehir'im. Kıymetli hemşerilerim iki gün süreli sokağa çıkma yasağı günlerinde şehrimizin boş sokaklarını ilçemiz içinde ve dışında yaşayan tüm hemşerilerimiz için, hoş hatıralar sahnesinde kalması adına sizler için görüntüledik. Devlet millet elbirliğiyle elbet bugünleri de aşacağız. Şehrimizin caddelerini, sokaklarını, meydanlarını hep birlikte dolduracağız. Daha sağlıklı günlerde birlikte olabilmek adına kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalma günü. Evde kal Beyşehir'im, birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Beyşehir havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:11: Paskalya Bayramı'nı evde tek başına kutladı - Haber 16:10: Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi uygulama noktasına takıldı - Haber 16:10: AK Parti Bursa İl Başkanı Salman: "Türkiye sağlık sistemiyle örnek oldu" - Haber 16:10: Sokağa çıkma yasağı uygulanan Erzurum'da ekiplerin ekmek mesaisi - Haber 16:09: Bahar temizliği devam ediyor - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber