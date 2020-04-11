SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NIN ARDINDAN TAKSİM'DE SOKAKLAR KEDİLERE KALDI
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.
11.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:37
Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başlamasıyla evlerine çekildi. Taksim Meydanı ise saat 00.00'dan itibaren boşaldı. Meydanda sadece polisler ve evlerine gitmek için taksi bulamayan birkaç vatandaş ile sokak hayvanları kaldı.
Kaynak: DHA