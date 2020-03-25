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Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

25.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:00
Sokağa çıkma yasağı olanların maaşları evlerinde ödeniyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşlarını evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat gönderdi. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

4 banka ve PTT şubelerinin yapacağı emekli maaş ödemelerinde öncelik banka görevlilerinde olacak. Banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubun'dan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerine başlandı. Evden maaş ödemesi şu şekilde oluyor:

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Bankası, PTT, Ekonomi

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