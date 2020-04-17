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Sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler iki katına çıktı

Eskişehir'de, sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ekipleri, süper market denetimlerini iki kat arttırdı.

17.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:04
Sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler iki katına çıktı
Eskişehir 'de, sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ekipleri, süper market denetimlerini iki kat arttırdı. Ekipler; hijyen, market içindeki insan sayısı, sosyal mesafe kuralı, sebze ve meyvelerin paketli halde satılması gibi birçok hususta denetim yaparak işletme sorumlularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kaldı. Vatandaşlar, yapılan açıklamanın ardından eksiklerini gidermek üzere süper marketlere akın ederken, polis ekipleri de söz konusu marketlerin denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Eskişehir'de ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yasağa saatler kala vatandaşların yoğunlaştığı süper market denetimlerini iki katına çıkardı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği; marketlerde hijyen koşulları, metrekareye düşen insan sayısı, sebze meyvelerin paketli halde satılması, sosyal mesafe kuralı ve kasalardaki sosyal mesafe çizgileri gibi birçok konularda denetim gerçekleştirildi. Ayrıca polis ekipleri, market sorumlularıyla da görüşüp, akşamüstü saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk konusunda bilgi vererek, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Sosyal mesafeyle ilgili olarak müşterilerimizi uyarıyoruz"

Yapılan denetimler hakkında konuşan bir Süpermarket Müdürü Emre Öner, "İstemediğimiz bir durum ama maalesef tüm dünya virüsle ilgili problemler yaşıyor. Bununla ilgili maalesef sosyal uygulama yapmak zorundayız. Bu konuya çok dikkat ediyoruz. Personellerimiz bilgilendiriyoruz. Ürünlerimizi poşetledik elle seçme yok. Sosyal mesafeyle ilgili olarak müşterilerimizi uyarıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
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