Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettilerİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu gece 00.00'dan itibaren 31 şehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğinin açıklamasının ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 00:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:13
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu gece 00.00'dan itibaren 31 şehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğinin açıklamasının ardından Antalya 'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00 ile 12 Nisan saat 00.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar ise stok yapmak için fırın ve marketlere akın etti. Fırın ve marketlerin önündeki insanlar zaman zaman sosyal mesafeye uymadı.
Erken saatlerde market ve bakkallarını kapatanlar yasağın ardından iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasının ardından trafikte zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. Bankamatiklerin önünde para çekmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara fırınların 24 saat boyunca açık olacağı uyarısında bulundu. Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: EGO otobüsleri, yasaktan muaf Ankaralılara hizmet verecek - Haber 01:52: Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2) - Haber 01:50: Aydın'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 01:49: Adanalılar sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 01:49: ÜMRANİYE'DE YASAĞIN ARDINDAN SATIŞ YAPMAYA DEVAM EDEN PAZARCILARA PARA CEZASI KESİLDİ - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber