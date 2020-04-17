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Sokağa çıkma yasağı öncesi İzmir'de fırıncılar tedbirlerini aldı

Haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala İzmirli fırıncılar önlemini aldı.

17.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:25
Sokağa çıkma yasağı öncesi İzmir'de fırıncılar tedbirlerini aldı
Haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala İzmirli fırıncılar önlemini aldı. Üretimlerini üç katına çıkardıklarını belirten fırın işletmecileri, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ve ekmek ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaklarını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında bu hafta sonu yine 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar önlemlerini alıyor. Yasağın başlamasına saatler kala birçok temel ihtiyaç alışverişini tamamlayan vatandaşlar özellikle ekmek fırınlarında yoğunluk oluşturdu. Yasak öncesi üretim kapasitelerini üç katına çıkardıklarını belirten fırıncılar da vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanacağını, yasak öncesi yoğunluk oluşmasına gerek olmadığını belirtti.

"Üretim üç-dört kat arttı"

Sokağa çıkma yasağının olduğu haftasonu için yoğun taleple karşılaştıklarını belirten fırın işletmecisi Furkan Demir, üretimlerini üç-dört kat artırdıklarını söyledi. Vatandaşlara panik yapmamaları konusunda da seslenen Demir, "Bizim şu anda işimiz üç-dört kat fazlalaştı. İşlerimiz yoğunlaştı, sürüm arttı, elemanlarımız daha fazla mesai yapıyor. Üretimimiz üç-dört kat arttı. Bugün itibariyle 4 bin ile 5 bin arası ekmek sattık tezgahımızda. Yarın da zaten 8 servis aracımızla mahallelere ekmek dağıtacağız. Bu anlamda yasağın uygulanacağı günlerde bir izdihama gerek yok, paniğe gerek yok. Bütün fırınlar aynı şekilde çalışacaklar" diye konuştu.

"Servis araçlarımızla mahallelerde ekmek dağıtacağız"

Fırın çalışanı Mahmut Öztekin, mahallelerde araçlarıyla ekmek dağıtacaklarını söyledi. Yasağın olduğu cumartesi ve pazar günlerinde vatandaşların kapılarına ekmek götüreceklerini söyleyen Öztekin, "Bütün fırınlar tarafından tüm mahallelerde uygulama yapılıyor. Fırınlara ait araçlar mahallelere ekmek dağıtıyor. İzdihama gerek yok; bütün fırınlar çalışıyor. Her fırın kendi bölgelerindeki mahallelerde ekmek dağıtacak bu hafta sonu da. Biz de servis araçlarımızla vatandaşlarımıza ekmek sağlayacağız" dedi.

Vatandaşlar yasak öncesi önlemlerini aldı

Sokağa çıkma yasağının günler öncesinden açıklanmasının ardından önlem aldığı görülen vatandaşlar, bu sefer geçen hafta olduğu gibi panik yaşamadı. Fırından ekmek almaya gelen Fırat Tetik isimli vatandaş, "Geçtiğimiz haftaya göre bu sefer yoğunluk daha az. Bu hafta daha önceden haberimiz olduğu için önlem aldık. Biz de hazırlığımızı yaptık, ekmeklerimizi aldık. Haftasonu da evimizde kalarak tedbirlere uyacağız" diye konuştu. Derya Başkurt isimli vatandaş ise, "Her şeyimizi aldık, tedbirliyiz. İnsanlar biraz daha bilinçlendi. Önceden haber verildiği için de insanlar ihtiyaçlarını zamanında aldılar. Hafta sonu için ekmeklerimizi de aldık" ifadelerinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Güncel
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