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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ KAPALI SEMP PAZARINA AKIN ETTİLER

İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma yasağının ilanı sonrası vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için açık olan market, akaryakıt istasyonları ve bakkallara akın etti.

11.04.2020 01:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:51
İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma yasağının ilanı sonrası vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için açık olan market, akaryakıt istasyonları ve bakkallara akın etti. Sultangazi'de bulunan 50. Yıl Kapalı Semp Pazarı esnafı da fırsattan istifade tezgah kurdu.
Tezgahların kurulduğunu haber alan vatandaşlar pazar alanına akın etti. Pazardaki tezgahlardan sebze ve meyve alan vatandaşlar daha sonra alana gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Ardından pazar esnafı, tezgahlarını toplayarak alandan ayrıldı. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ KAPALI SEMP PAZARINA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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