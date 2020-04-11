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Sokağa çıkma yasağı öncesinde Ordu'da yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Trabzon ve Ordu'da marketlerde yoğunluk oluştu.

11.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:59
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Trabzon ve Ordu 'da marketlerde yoğunluk oluştu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe ve Çukurçayır mahallelerinde yaşayanlar, alınan kararın ardından marketler ve fırınlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.
Kısa sürede çok sayıda kişinin bir araya geldiği marketlerde, uzun kuyruklar oluştuğu, araç yoğunluğunun da çoğaldığı görüldü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde ise açık olan marketler önünde vatandaşlar sıraya girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlere sırayla giren insanların maske ve eldiven kullandıkları gözlendi. Sokağa çıkma yasağı öncesinde Ordu’da yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Trabzon, Ordu, Güncel
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