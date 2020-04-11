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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk (2)

Muğla'da yoğunluk yaşanan alışveriş noktaları ve kuyruklar Bodrum'da yoğunluk oluşan satış yerleri Trafikteki araç yoğunluğu İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.

11.04.2020 01:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:08
Muğla 'da yoğunluk yaşanan alışveriş noktaları ve kuyruklar
Bodrum 'da yoğunluk oluşan satış yerleri
Trafikteki araç yoğunluğu
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla'da yoğunluk yaşandı.
Muğla
Kararın açıklanmasının ardından Muğla'nın Menteşe ilçe merkezinde araç yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar ekmek almak için fırın ve marketlerin önlerinde kuyruk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle ilçe merkezindeki bazı fırınlar da ekmek çıkarmak için çalışmaya başladı. Gelen vatandaşlara 23.30'da ekmek çıkacağı ve dağıtılacağı bilgisi verildi.
Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de marketlerde ve fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Bodrum, Muğla, Güncel
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