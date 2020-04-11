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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, bu gece saat 24.00'ten itiberan geçerli olmak üzere, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'da yoğunluk yaşandı.

11.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:04
İçişleri Bakanlığınca, bu gece saat 24.00'ten itiberan geçerli olmak üzere, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van 'da yoğunluk yaşandı.
Van'da kararın açıklanmasının ardından kent merkezi ile ilçelerinde yoğunluk gözlendi. Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkallarda alışveriş yaptı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21.00'de kapanan marketler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için açık tutuldu. Fırınlar, gelen talepler üzerine yeniden ekmek üretmeye başladı.
Kent merkezi ve ilçelerdeki bankamatik, market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu, araç hareketliliği arttı. Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Van, Güncel
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