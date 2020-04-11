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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemesini önlenmesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yoğunluk yaşandı.

11.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:14
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemesini önlenmesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya , Kocaeli ve Zonguldak'ta yoğunluk yaşandı.
Sokağa çıkma genelgesinin ilk duyurulmasının ardından Sakarya'da vatandaşlar fırın, bakkal ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu da oluştu.
Öte yandan belediye ekiplerince yapılan anonslarda halkın ekmek ihtiyacının karşılanacağı belirtilerek, vatandaşların evlere dönmesi çağrısı yapıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanlar ile akaryakıt istasonlarına ait marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun oluştuğu kent merkezindeki caddelerde yoğunluk yaşanırken, bazı pazarcıların da ürünlerini yol kenarında sattığı gözlendi.
Zonguldak
Zonguldak'ta vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kent merkezi ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerde yoğunluk gözlendi.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav, bakkal ve marketlerde alışveriş yaptı.
Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
Polis ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyardı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zonguldaklılar, panik yapacak bir şey yok. Hepi topu pazar günü 00.00'a kadar bir iş. Biz buradayız sizin için sokaklardayız. Kimsenin ekmeğini suyunu kesmeyiz. Siz yeter ki evinizde durun. Sizleri susuz, ekmeksiz bırakmayız." ifadelerini kullandı. Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Sakarya, Güncel
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