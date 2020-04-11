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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.

11.04.2020 00:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:18
Gaziantep , Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş 'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.
Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.
Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı. Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Zonguldak, Gaziantep, Güncel
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