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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşanıyor

Vatandaşların fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturması ANKARA -Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

11.04.2020 00:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:20
Vatandaşların fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturması
ANKARA - Ankara 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ankara'da yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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