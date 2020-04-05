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Sokağa çıkma yasağı seyyar manavların işini artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanması, seyyar manavların işlerini artırdı.

05.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:20
Sokağa çıkma yasağı seyyar manavların işini artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanması, seyyar manavların işlerini artırdı. Evlerinin önüne gelen seyyar manavdan sebze ve meyvelerini alan vatandaşlar bu hizmetten memnun kalırken, kamyonetiyle hizmeti tüketicinin ayağına taşıyan manav Gökhan Pulat da işlerinin artmasından mutlu olduğunu söyledi.

Burhaniye'de seyyar manavlık yapan Gökhan Pulat, sokağa çıkma yasağını avantaja dönüştürdü. Daha çok emeklilerin oturduğu Ören Mahallesi'nde sebze ve meyve kasaları yüklü olan kamyonetiyle sokak sokak gezen Pulat, vatandaşların haftalık meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılıyor. Seyyar manavın ayaklarına kadar gelmesi nedeniyle memnun olduğunu belirten Gülabi Esen, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılar için çok güzel bir hizmet. Seyyar manavın sokağımızda satış yapması sayesinde tüm meyve ve sebze ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Çünkü yaşlılar ve gençler pazara ve markete gidemiyor" dedi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLGİ ARTTI'

Hüseyin Bilecen de "Biz 65 yaşını doldurduğumuz için sokağa çıkamıyoruz. Bu manav arkadaş kapımızın önüne kadar geldi. Biz de alışverişimizi yaptık. Sağ olsun, var olsun. Haftanın belli bir günü gelecekmiş. Çok memnunuz. Hem fiyatlar pazardan daha ucuz" dedi.

İlgiden memnun olduğunu anlatan 43 yaşındaki seyyar manav Gökhan Pulat, "Eskiden beri kamyonetim ile dolaşarak seyyar manavlık yapıyorum. Koronavirüs nedeniyle seyyara ilgi arttı. İnsanlar da ben de memnunum. Haftada bir gün sokakları gezmeye devam edeceğim" dedi


Kaynak: DHA

Etiketler: Burhaniye, Güncel
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