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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

13.04.2020 08:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:15
Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü
E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00'da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.
Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı koyulmuştu. Yasak 13 Nisan Pazartesi gecesi sona erdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 64 milyon 640 bin kişi evinde kaldı. Yasağın geçerli olduğu illerden biri olan İstanbul'da iki gün boyunca her yer boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağının ardından ilk mesai başladı
Ülke genelinde "Korona virüs"üne karşı alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağının ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerin de yollara düştü. E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.
Metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti
Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Ayrıca E-5 karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu. Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel
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