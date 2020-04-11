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Sokağa çıkma yasağı sonrası Caddebostan Sahili boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı sonrası Caddebostan Sahili boş kaldı İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

11.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:41
Sokağa çıkma yasağı sonrası Caddebostan Sahili boş kaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan Caddebostan sahili havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının dün akşam yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul genelinde olduğu gibi Caddebostan da boş kaldı. Özellikle hafta sonları vatandaşların piknik ve spor yapmak için tercih ettiği Caddebostan havadan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası Caddebostan Sahili boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Genel
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