Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu

Hafta sonu için geçerli olan sokağa çıkma yasağı sonrası online alışveriş uygulamaları Getir ve Banabi sipariş alımını yasak kalkana kadar durdurdu.

11.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasağı, online alışveriş uygulamalarını da vurdu. Getir ve Yemeksepeti'nin uygulaması olan Banabi sipariş alımını yasak bitene kadar durdurduğunu açıkladı.

"13.00 İTİBARIYLA SİPARİŞ ALIMINI DURDURDUK"

Getir uygulamasının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14.00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere" denildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu

"OLMADI, AÇIK TUTAMADIK BANABİ'Yİ"

Twitter üzerinden açıklama yapan Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın ise, "Olmadı, açık tutamadık Banabi'yi. Pazar gecesi 24.00'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın" dedi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Etiketler: Koronavirüs, Twitter, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Ekonomi
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango’da korona dönemi! İkramiyeler evlere teslim edilecek Ekonomi
Milli Piyango'da korona dönemi! İkramiyeler evlere teslim edilecek
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor Ekonomi
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart’ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Haberler ›› Ekonomi ››Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:16: Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da - Ekonomi 16:58: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nefes kredisini en kısa sürede başlatmak istiyoruz - Ekonomi 16:56: Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı - Ekonomi 16:39: Hazineye ait "atıl tarım alanları" üretime açılıyor - Ekonomi 16:31: Bafra'da halden sebze sevkıyatı devam ediyor - Ekonomi 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber