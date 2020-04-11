Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasağı, online alışveriş uygulamalarını da vurdu. Getir ve Yemeksepeti'nin uygulaması olan Banabi sipariş alımını yasak bitene kadar durdurduğunu açıkladı.

"13.00 İTİBARIYLA SİPARİŞ ALIMINI DURDURDUK"

Getir uygulamasının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14.00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere" denildi.

"OLMADI, AÇIK TUTAMADIK BANABİ'Yİ"

Twitter üzerinden açıklama yapan Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın ise, "Olmadı, açık tutamadık Banabi'yi. Pazar gecesi 24.00'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın" dedi.