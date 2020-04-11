Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı

Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı
Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı
ANTALYA - Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı. Kaş ilçesinde ıssız yoldaki kaplumbağa ağır adımlarla yolun karşısına güvenle geçti.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın geldiği tüm şehirlerde sokaklar bomboş kaldı. 31 ilin sokaklarını sessizlik kapladı. Antalya merkez ve ilçelerde de drone ile şehrin nasıl boşaldığı havadan görüntülendi. Vatandaşların ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlara ekmek gibi ihtiyaçları teslim ediliyor. İki gün dışında da sokağa çıkma yasağı olan 20 yaşaltı ve 65 yaşüstü vatandaşlara da destek grupları yardım götürüyor.
Boş sokakların keyfini o çıkardı
İnsanlar evlerine çekilince sokak hayvanları kimsesiz kalmasın diye belediyeler harekete geçti. Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı. Kaş Belediyesi Veteriner Hekimliği de sokak hayvanlarına yönelik mama su yardımında bulunuyor.
Kedi ve köpeklerin sokaklarda görülmesi alışılagelmiş bir durumken, Kaş'ın boş sokaklarında insan tehlikesinin olmadığını fark eden bir kaplumbağa adeta gezintiye çıktı. Yakınlarda bulunan ormanlık alandan geldiği tahmin edilen kaplumbağa, ara sokaklarda gezmeye başladı. Objektiflere yansıyan kaplumbağa, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde eviyle sokaklarda gezen tek canlı oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik