Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.

11.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:44
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak İllinde alınan sokağa çıkma yasağı ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi Haberler
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:20: (Özel) Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim... - Haber 09:19: Zorlu görevlerin cesur yürekleri: Kadın polisler - Haber 09:19: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Haber 09:19: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü - Haber 09:17: FSM'DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 09:04: ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu - Haber 08:31: Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi - Magazin 08:16: Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu - Haber