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Sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boş kaldı Tatil beldelerindeki sahiller kuşlara kaldı Tatil beldelerinde güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde tatil beldeleri sokağa çıkma yasağı sonrasında sessizliğe büründü.

11.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:35
Sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boş kaldı
Tatil beldelerindeki sahiller kuşlara kaldı
Tatil beldelerinde güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit , Ayvalık , Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde tatil beldeleri sokağa çıkma yasağı sonrasında sessizliğe büründü. Tatil beldelerinde boş sahiller kuşlara kaldı. Emniyet güçleri bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle fırınlar vatandaşların ayağına kadar ekmek ulaştırmaya devam ediyor.
Kuzey Ege'nin önemli turizm beldelerinden Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük bir uyum gösterdi. Cadde ve sokakların yanı sıra sahillerde boş kaldı. Boşalan sahiller kuşların yeni mekanı oldu. Tatil beldelerinde vatandaşların temel ihtiyaçları ise evlerinin önüne kadar getirildi. Fırıncılar vatandaşlara ekmek ulaştırmak için servis araçlarını kullandılar. Özel anonslar ile ekmek satışları devam ederken polis ve jandarma ekipleri ise Balıkesir Çanakkale il sınırı olmak üzeri birçok noktada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Genelge ile belirlenen kişilerin dışında hareket halinde olan vatandaşlara yasal işlem uygulanıyor ve evlerine geri gönderiliyor. Sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Genel
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